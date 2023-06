Nuovo servizio rifiuti, Impianti convoca le parti per le assunzioni a Gela e Piazza Armerina

Gela. Inizia la fase decisiva per l’assorbimento dei lavoratori della raccolta rifiuti, per il cantiere locale e per quello di Piazza Armerina. I vertici di Impianti Srr, a partire dal manager Giovanna Picone, hanno ufficialmente scritto alla Srr4, ai sindaci e a tutte le organizzazioni sindacali. Il 28 giugno, in municipio a Mazzarino, è previsto un tavolo per discutere termini e modalità del passaggio degli operai, che in città attualmente sono ancora in forza a Tekra. Non ci sono indicazioni differenti da quelle già previste negli altri Comuni dell’ambito, dato che si procederà con la cosiddetta clausola sociale.