Nuovo servizio rifiuti, Usb e Fit-Cisl scrivono al sindaco: “Tavolo anche per il bacino”

Gela. La posizione assunta dai rappresentanti territoriali di Usb e Fit-Cisl, per il nuovo servizio rifiuti in città e negli altri Comuni dell’ambito, non cambia affatto. I sindacalisti Luca Faraci e Gabriele Nicolicchia non hanno partecipato alla riunione di mercoledì, in municipio a Mazzarino. E’ stata l’occasione per i vertici di Srr4 e Impianti Srr di definire un accordo complessivo con le altre sigle sindacali, volto all’assunzione diretta di tutti i lavoratori già in servizio. Secondo le segreterie di Usb e Fit-Cisl, prima di tutto bisogna passare dai tavoli istituzionali, compreso quello della prefettura. Ora, hanno scritto al sindaco Lucio Greco e all’assessore all’ambiente Ivan Liardi. Chiedono di essere convocati, dato che Impianti Srr ha dato la disponibilità immediata alla stipula del contratto attuativo. Ricordano, infatti, che per il cantiere locale, ancora portato avanti da Tekra, ci fu un accordo a garanzia del bacino degli operai ex Tekra che non hanno trovato occupazione. L’incontro richiesto al sindaco e all’assessore, secondo Faraci e Nicolicchia, è finalizzato ad assicurare tutte le “garanzie in favore dei lavoratori”, sia quelli attualmente alle dipendenze di Tekra sia gli operai del bacino.