Nuovo servizio rifiuti, verifiche interne in municipio: “Servirà una variazione di bilancio”

Gela. Far partire prima possibile il nuovo servizio di raccolta rifiuti è considerato prioritario, anche per avere una prima fase di pulizia straordinaria, già annunciata dai vertici di Impianti Srr ed Srr4. A Palazzo di Città, venerdì, si è tenuta una riunione interna, con la presenza dei dirigenti all’ambiente e al bilancio. Il sindaco Lucio Greco conferma la volontà di sottoscrivere da subito il contratto con l’in house Impianti Srr, come aveva già indicato l’assessore Ivan Liardi. L’approvazione del Piano economico finanziario era la tappa obbligata, che l’amministrazione è riuscita a portare a casa, nonostante le difficoltà. “C’è stata una riunione – dice il sindaco – per noi, il contratto attuativo va sottoscritto subito, così da far partire il servizio. Stiamo valutando, perché occorre una variazione di bilancio. Siamo fiduciosi”. Ieri, l’amministratore di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone, ha riferito che dall’1 giugno inizierà la fase di assunzione diretta degli operatori già impegnati nel servizio nei Comuni della Srr.