Nuovo successo per “Skylabs”, “una delle migliori aziende italiane nella quale lavorare”

“Skylabs – dichiara il ceo Luca Martino – mette le persone al centro dell’azienda. Il nostro successo è fondato sul lavoro di squadra, ma all’interno di ogni team valorizziamo sempre il singolo: crediamo che ogni persona sia un talento con sogni e ambizioni diversi, e il nostro obiettivo è metterli in risalto. Ognuno ha un ruolo speciale all’interno di questa realtà ed è coinvolto attivamente su decisioni, obiettivi e strategie aziendali”. Per questo insieme di fattori, oggi il nome di Skylabs compare nella lista di GPTW, insieme a colossi, riconosciuti a livello mondiale, come Cisco, American Express Italia, DHL Express, IConsulting, Mercedes-Benz Financial Services e Hilton, per citarne solo alcuni. Nello specifico, questo prestigioso riconoscimento, attesta che l’azienda è un ambiente di lavoro positivo, apprezzato dai suoi dipendenti grazie ai processi HR di alta qualità e le relazioni tra collaboratori e con il management (composto da under 40), basati sulla fiducia. In Skylabs non solo vige la massima trasparenza sui livelli aziendali e sulle retribuzioni, ma si è anche aderito al programma Bring Women Back to Work del partner Salesforce: un’iniziativa volta a promuovere l’inserimento delle donne nella tech industry, a seguito di un’interruzione di carriera, causata dalla recente pandemia o da eventi di vita personali come la maternità. Uno degli obiettivi, infatti, è quello di raggiungere il 50% delle collaboratrici donne entro il 2025. Inoltre, i dipendenti del business partner, grazie all’adesione dell’azienda di consulenza digitale al programma Pledge 1%, realizzano attività di volontariato in orario lavorativo, restituendo valore alla comunità. È per questo che nel 2021 ci si è impegnati da Nord a Sud dell’Italia, insieme e contemporaneamente in una raccolta rifiuti nel territorio del Parco dell’Etna a Catania e all’interno della mensa Opera San Francesco per i Poveri a Milano.