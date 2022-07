Omissioni per l’ex discarica Cipollina, in aula sarà sentito dirigente comunale

Gela. Il gup Roberto Riggio sentirà uno degli attuali dirigenti del Comune, l’architetto Antonino Collura. Riferirà come testimone, in udienza preliminare. La richiesta è stata avanzata dai banchi della difesa, nel procedimento scaturito da presunte omissioni nella gestione dell’ex discarica Cipollina. Un filone investigativo che ha condotto il giudice a disporre la riunione di due costole dell’indagine. In entrambi i casi, è già stato chiesto il rinvio a giudizio da parte dei pm della procura. Sono davanti al gup dirigenti e funzionari comunali, Orazio Marino, Ignazio Russo, Roberto Capizzello e Rocco Incardona, Patrizia Zanone, Emanuele Tuccio, Salvatore Lombardo. Oltre alle presunte omissioni e ai mancati interventi di messa in sicurezza, per Marino, Russo, Incardona e Capizzello viene contestato anche un episodio di incendio, che si verificò nell’area dell’ex discarica.