Operatori ambulanze senza divise, un mezzo fermo da mesi per mancanza di una barella

Gela. Sono senza divise e svolgono la loro attività, spesso con abiti da lavoro che acquistano di tasca propria. Gli operatori delle ambulanze dell’ospedale “Vittorio Emanuele” non riescono ad avere le divise necessarie e più in generale gli indumenti da lavoro, nonostante le prestazioni assai delicate che continuano a portare avanti. Non va meglio per i mezzi. Una delle ambulanze è in fermo tecnico da circa sei mesi. Il motivo? Manca una nuova barella, ancora non acquistata.