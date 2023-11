Opposizione contrattacca, “è Greco il vero Giuda”: dissesto slitta, è mancato il numero legale

Gela. “Il vero Giuda è il sindaco. Ha tradito il patto elettorale, nominando un assessore di un partito di opposizione e poi facendosi sostenere da Italia Viva, senza neanche un consigliere. Tutto questo senza confronto. Forza Italia ha sempre dimostrato coerenza”. Il consigliere azzurro Rosario Trainito ha risposto al primo cittadino, nel corso della lunga seduta sul dissesto. “Attacca Forza Italia ma vorrebbe entrare nel partito – ha aggiunto – criticano il centrodestra e poi vorrebbero aderire”. L’esponente di “Rinnova” Alessandra Ascia ha chiesto “rispetto” per il consiglio e ricordato tutte le occasioni mancate dall’amministrazione. “Questo sindaco non è stato capace in nessun modo di gestire la parte amministrativa e politica – ha ribadito la pentastellata Virginia Farruggia – non è ammissibile che il sindaco venga in aula ad offendere i consiglieri. E’ legittima la critica politica e non l’offesa. Mi sono vergognata del suo comportamento in questi quattro anni in consiglio”. Anche il leghista Spata ha nuovamente contestato le parole del sindaco. “Noi siamo usciti dalla giunta – ha detto invece il civico Faraci – perché era proprio il sindaco che ha trattato con i Giuda, che ora attacca, e per mutare il progetto iniziale. Vorrei capire se quando era consigliere lui era così bravo da non aver votato quegli atti di esproprio dei terreni che oggi pesano sull’ente”. Il cuffariano Vincenzo Cascino è intervenuto nonostante il sindaco sia uscito dall’aula.