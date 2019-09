Ordinanza di un anno fa illegittima, Comune nomina legale: Tekra chiede risarcimento

Gela. Il prossimo 20 settembre, i funzionari della Centrale unica di committenza apriranno le buste, con le offerte per la gara da un anno per l’affidamento del servizio rifiuti. La prima procedura è andata deserta. Nessuna azienda ha avanzato proposte, nonostante un appalto da circa tredici milioni di euro. In attesa di capire se il secondo tentativo avrà esito diverso rispetto al precedente, la vicenda rifiuti (come capitato già in passato) finisce davanti ai giudici, questa volta quelli amministrativi del Cga. Tekra ha proposto ricorso dopo un verdetto parzialmente favorevole al gruppo campano, che continua a gestire in proroga il servizio, in città e nei comuni della Srr4. Tutto parte dall’ordinanza firmata un anno fa dall’ex sindaco Domenico Messinese. Per tentare di porre rimedio all’ennesima emergenza, con i cumuli in strada, dispose la riattivazione dei servizi aggiuntivi, prevedendo interventi straordinari di pulizia. Provvedimento che i giudici del Tar hanno già dichiarato illegittimo. Non c’erano i presupposti né la copertura finanziaria.