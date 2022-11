Ospedale ai minimi, Uil-Fpl: “Troppi servizi fermi o chiusi, garantire diritto alla salute”

Gela. Rispristinare da subito tutti i servizi tagliati e stabilizzare il personale Covid e quello che ha già raggiunto i trentasei mesi, partendo comunque dal rinnovo dei contratti. I rappresentanti della Uil Fpl, i sindacalisti Giuseppe Scibetta, Giuseppe Di Fede, Gaetano Buonagrazia e Antonio Grasso, ribadiscono le emergenze per il “Vittorio Emanuele”. Solo quattro medici al pronto soccorso e uno per turno in astanteria. Malattie infettive verso la chiusura e neurologia con un unico medico, ora trasferito sul territorio, e ancora psichiatria chiusa da due anni, urologia senza medici nel pomeriggio e con la necessità di notte di trasferire i pazienti al “Sant’Elia” anche per una semplice consulenza, niente emodinamica e paziente infartuati costretti allo spostamento sempre al “Sant’Elia” e centro trasfusionale fermo.