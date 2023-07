Ospedale, al Pronto Soccorso sono crollati sui lettini i pannelli del controsoffitto

I pochi addetti in servizio, presso la struttura del Dipartimento Emergenza e accettazione, diretto da Gaetano Orlando, sono immediatamente intervenuti per ripristinare la situazione. Non sono mancate lamentele da parte di alcuni pazienti costretti a lunghe attese anche per fronteggiare l’impennata dell’asticina delle temperature dove pesa l’assenza del management diretto da Alessandro Caltagirone per la mancata attivazione del “codice calore” istituito lo scorso 17 luglio dal Ministero della Salute per prevenire, tramite Pronto soccorso e ambulatori territoriali, gli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione. Mentre prosegue l’emergenza legata all’organico carente al Pronto soccorso, secondo voci di corsia, gli ormai ex addetti del centro Covid sarebbero stati dirottati in unità operative ridimensionate da un punto di vista di disponibilità di posti letto.