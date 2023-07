Parrocchia San Francesco d’Assisi: spettacolo finale del Grest domenica sera

Gela – Giorni conclusivi per le attività del Grest 2023 organizzato dalla Parrocchia San Francesco d’Assisi di Gela, che ha coinvolto oltre 500 ragazzi tra bambini ed animatori. Domenica 23 luglio si svolgerà la serata finale a partire dalle ore 20.30. La cornice dello spettacolo finale, come da tradizione, sarà il palco allestito in Piazza San Francesco.I ragazzi porteranno in scena le esibizioni preparate per il grande spettacolo finale, che sarà preceduto alle ore 19.00 dalla Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco don Pasqualino Di Dio e animata dagli animatori e dai grestini. La serata si concluderà con la premiazione delle squadre vincitrici del Grest e dei tornei sportivi e con la presentazione del progetto invernale che prenderà il via, come di consueto, a settembre, con l’inizio del nuovo anno socio-pastorale.