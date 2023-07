Regione autorizza sistema fotovoltaico nel nuovo centro oli, ok a progetto Eni

Gela. Tutte le autorizzazioni, con le relative prescrizioni, erano già state rilasciate dagli enti chiamati a pronunciarsi. Adesso, arriva l’ok ufficiale del dipartimento ambiente della Regione. Eni New Energy, interamente controllata da Eni Plenitude, ha ottenuto il via libera alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, per una capacità totale di 5,5 Mw, nell’area del nuovo centro oli della multinazionale. Il dipartimento ha rilasciato l’autorizzazione unica, passaggio finale di un iter che era già partito negli scorsi anni. L’impianto per la produzione di energia dalla fonte solare rientra nel cosiddetto “progetto Italia” dell’azienda.