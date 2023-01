Ospedale in totale emergenza, Greco: “Fallimento gestionale, è arrivata l’ora di dire basta”

Per il sindaco, la strategia di Asp non punta alla garanzia del diritto alle cure e alla salute nel territorio locale. “Non ci bastano più spiegazioni o giustificazioni circa la difficoltà di reperire personale medico. Servono soluzioni immediate e improcrastinabili che richiedono semplicemente un pò di coraggio e di rispetto verso il sud della provincia. Chiedo intanto, in attesa di soluzioni definitive, un’equa distribuzione e una corretta razionalizzazione del personale dipendente dall’Asp di Caltanissetta. Spostare i pazienti anziché i medici suona infatti come una offesa verso la dignità umana. Per molti anni abbiamo dovuto sopportare il trasferimento di ammalati gravi, ma adesso diciamo basta”, aggiunge il primo cittadino. A questo punto, il sindaco richiama ad una mobilitazione generale. “Non siamo più disposti a tollerare questa forma di ingiustizia che, purtroppo parte da lontano, e non è stata mai affrontata con la giusta determinazione. Sento il dovere di difendere la salute dei miei concittadini – conclude – e mi attiverò a coinvolgere in questa giusta battaglia tutti quei soggetti, sindacati, istituzioni politiche, associazioni e società civile, che hanno a cuore le sorti del nostro ospedale. Non tralascerò nulla, costi quel che costi”. E’ ormai chiaro come Greco stia progressivamente prendendo le distanze dalle strategie del management di Asp, che nonostante i continui proclami non è mai riuscito ad invertire la rotta e anzi la crisi del sistema sanitario locale è ancora più profonda.