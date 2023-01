“Non tutti settori hanno chiuso verifica residui”, Faraci: “Rendiconto per capire entità deficit”

Gela. Le prospettive amministrative della giunta di fine anno, varata dal sindaco Lucio Greco, passano inevitabilmente dall’esito della crisi degli atti finanziari, scaturita dal parere negativo che i revisori dei conti hanno rilasciato al bilancio di previsione. Il primo cittadino e gli assessori non possono che guardare agli sviluppi che dovranno esserci e la prossima settimana pone degli appuntamenti importanti. Lunedì, l’assise civica e l’amministrazione avranno modo di fare una valutazione complessiva con il commissario nominato dalla Regione proprio per occuparsi degli atti finanziari. “Anche in questi giorni ci sono stati contatti e incontri – dice l’assessore al bilancio Mariangela Faraci – l’incontro di lunedì con il commissario Sajeva sarà sicuramente utile. Ho avuto una riunione con l’esperto, il dottor Centonze. E’ emerso che nella verifica dei residui non tutti i settori dell’ente hanno ancora rilasciato i dati. Penso che sempre la prossima settimana cercherò di convocare un tavolo con tutti i dirigenti. L’obiettivo, in questa situazione, deve essere arrivare al rendiconto 2021 e di conseguenza 2022. Solo con questo documento potremmo iniziare a verificare l’entità del disavanzo e i tempi per la copertura. Al momento, non abbiamo un dato di questo tipo e non potremmo averlo senza che l’attività sia completata”. Tra i banchi dell’assise civica, la tensione si è fatta evidente dopo che il segretario generale (attuale dirigente ad interim al bilancio) ha dato avvio alla segnalazione sulle criticità finanziarie, che entro il prossimo 19 gennaio dovrebbe far arrivare in aula le prime misure correttive.