Ospizio Marino, il comitato di quartiere abbellisce aiuole e marciapiedi

Gela. Il senso civico dei residenti del quartiere Ospizio Marino ha reso ancor più gradevole l’aspetto del rione. Ieri mattina i componenti del comitato di quartiere da poco costituito ed altri cittadini si sono armati di cesoie, palette, ramazze e sacchi per potare alberi e sistemare marciapiedi che da mesi e mesi erano stati lasciati all’incuria del tempo. In mancanza di interventi dell’amministrazione comunale, ci hanno pensato loro a tagliare i rami di arbusti e alberi sporgenti e sistemare le aiuole. Non solo. Uno di loro ha anche acquistato a proprie spese delle stelle di Natale che sono state collocate nello spartitraffico di via Remo, perpendicolare del Lungomare.