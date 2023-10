Ottobre della prevenzione contro i tumori, l’ospedale “Vittorio Emanuele” si colora di rosa

Gela. L’ospedale “Vittorio Emanuele”, troppo spesso al centro di tante polemiche per gli evidenti tagli ai servizi e ai reparti, questa volta si tinge di rosa per una causa più che legittima. La struttura aderisce alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare le patologie tumorali al seno e al colon. L’intero mese di ottobre è destinato proprio alla prevenzione. Tanti sono vicini all’iniziativa che permetterà di accedere agli screening in modo gratuito.