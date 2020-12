Covid-19, guariti 69 pazienti gelesi: sono 9 i nuovi positivi

I nuovi positivi in città sono 9, 17 in tutta il territorio provinciale: 3 di Caltanissetta, 3 di San Cataldo, 1 di Niscemi, 1 di Riesi. Tra i nuovi pazienti gelesi 2 sono stati ricoverati in degenza ordinaria. In totale sono 549 i gelesi affetti da Covid, dei quali 515 in isolamento domiciliare e 34 ricoverati (30 in malattie infettive, 1 in Rianimazione e 3 in altri ospedali). Complessivamente sono 565 i guariti in totale da inizio pandemia.