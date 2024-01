Padiglione “Off”, street artist e sodalizio con Farm: nuove tappe della rigenerazione culturale

Gela. La rigenerazione culturale passa anche da una “rete” ormai consolidata con Farm cultural park, creatura artistica, urbanistica e sociale, fondata a Favara dal notaio Andrea Bartoli ed “esportata” da qualche tempo anche a Mazzarino. In città, “Ué-Eventi urbani”, TedX e “Civico 111”, diventano canali culturali per rafforzare il rapporto con l’esperienza di Bartoli e del gruppo che collabora con lui. Così, come annunciato in serata, “Civico 111” aprirà le porte di un ulteriore piano della struttura di via Senatore Damaggio, per ospitare il padiglione artistico “Off” di Farm nell’ambito del festival “Abbiamo tutto manca il resto”. Ne hanno parlato lo street artist Roberto Collodoro (tra i fondatori di “Civico 111” e “Ué-Eventi urbani”), uno dei riferimenti di Farm Alessandro Cacciato, Rocky Venezia di “Civico 111” e il giornalista Domenico Russello. Gela si incastona nel progetto più ampio di Farm cultural park e il padiglione “Off” sarà il primo passo.