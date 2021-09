PalaLivatino ai privati, il Comune vuole seguirne l’esempio

Gela. Ambienti per la palestra ed eventi, un laboratorio per l’apprendimento e una foresteria, un centro medico allergologico-immunologico ed uno fisioterapico-riabilitativo. Il tutto nell’idea generale di rendere il PalaLivatino un centro all’avanguardia. Questo l’obiettivo dell’intervento promosso dall’imprenditore Maurizio Melfa che, con la sua azienda, ha ottenuto dal Libero Consorzio di Caltanissetta l’affidamento in locazione della struttura sportiva per quindici anni. Ieri pomeriggio la commissione consiliare sport, turismo e spettacolo, presieduta da Vincenzo Cascino, ha effettuato un sopralluogo al PalaLivatino per valutare lo stato di fatto della struttura e approfondirne nei dettagli l’intervento di rilancio e ripristino. Tra gli obiettivi quello di affidare ai privati la gestione e valorizzazione delle strutture sportive della città che altrimenti rischiano di essere vandalizzate o abbandonate. “È un bando della Provincia sotto gli occhi di tutti perché vincente in quanto la pubblica amministrazione taglia i costi e il privato si attiva a generare economia – afferma l’imprenditore, Maurizio Melfa – Per noi è un obiettivo sociale perché la Meic Service è una società Benefit, ma questo probabilmente vale molto di più. In questo momento di transizione – continua – dallo sport possono partire grandi energie e sono molto contento di aver ricevuto i consiglieri comunali in quanto segno della loro attenzione”.