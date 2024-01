Palestre e nutrizionisti sold out dopo le feste

Gela. Si sa, eccessi e sgarri ci sono sempre durante le feste ed è giusto concederseli, ma le settimane dopo Natale, Capodanno ed Epifania sono forse le più insidiose dell’anno per riuscire a «rimettersi in riga». I giorni di interruzione della normale ruotine sono stati molti ed è più difficile tornare alle abitudini salutari abbandonate durante le feste .L’inizio dell’anno è in genere la migliore occasione per ricominciare, partire da zero, fare buoni propositi. Se non altro perché il periodo suggerisce l’idea di un nuovo inizio, da affrontare con un impegno più facile da sostenere nel tempo.

Il primo step per tornare in forma è senza dubbio ricominciare con alimentazione equilibrata. Affidarsi ad un nutrizionista è il modo più sicuro e salutare per poter eliminare i kg preso durante le feste.

“Per poter tornare in forma e seguire un alimentazione equilibrata non servono grandi sacrifici- ha dichiarato la biologa nutrizionista Claudia Sammartano- occorre bene molta acqua ed evitare bibite gassate, alcolici e dolci. Condire i cibi con poco sale ed evitare condimenti pesanti. È importante inoltre non fidarsi delle diete miracolose che si trovano su internet. Una perdita veloce di peso può infatti provocare gravi danni alla salute.”