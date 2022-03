Paradosso tangenziale, civici al sindaco: “Non possiamo isolare la città”

Gela. La nuova tangenziale, con il consiglio comunale che in settimana ha votato la variante al prg, potrebbe aprire l’ennesimo “paradosso”, in un territorio che vive da sempre di contraddizioni, economiche e sociali. Sono i gruppi civici di maggioranza, “Una Buona Idea” e “Impegno Comune”, a prendere l’iniziativa. In consiglio comunale hanno appoggiato la variante, ma chiedono garanzie vere per la città e con una mozione si rivolgono al sindaco e all’amministrazione comunale. “Per scongiurare che la progettazione di una tangenziale che nasce certo per migliorare la qualità della vita, possa farci correre il rischio, paradossalmente, di divenire una città fantasma – dicono i consiglieri Rosario Faraci, Davide Sincero, Valeria Caci e Giuseppe Guastella – chiediamo al sindaco un intervento forte e deciso nei confronti del direttore della struttura territoriale di Anas Sicilia per l’ammodernamento della Gela-Licata e della Gela-Comiso”. I consiglieri ritengono fondamentale, inoltre, un piano complessivo di ammodernamento delle strade provinciali, da anni lasciate al loro destino. L’infrastrutturazione deve essere capillare, altrimenti la città sarà quasi impossibile da raggiungere, anche per flussi turistici, che fino ad oggi comunque transitano da questa zona.