De Luca in città: “Un candidato locale per la mia lista, Crocetta? Nessun paragone”

Gela. La prima tappa l’ha fatta, seppur in ritardo rispetto al programma iniziale, in una attività di un suo sostenitore locale. Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e ora leader di “Sicilia vera”, ha confermato la linea: nessuna alleanza con “la banda bassotti”. Correrà da solo e in città vuole individuare un candidato all’Ars (uomo o donna), da inserire nella lista, che aveva già annunciato, questa mattina, a Caltanissetta. De Luca quasi inaugura la lunga strada verso le prossime elezioni regionali e non vuole paragoni con l’ex presidente della Regione, Rosario Crocetta. “Siamo imparagonabili – ha detto – io ho fatto tutta la trafila da amministratore, lui è sempre stato un uomo di partito”. Il lumino per fare tutto alla “luce del sole” se l’è portato dietro, arrivando in città a bordo di un van “vintage”, tutti simboli della sua campagna elettorale, che lo sta conducendo in giro per l’isola, tra capoluoghi di provincia e non solo.