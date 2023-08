Parcheggi trasformati in piste, sindaco ha disposto più controlli della municipale

Gela. Il sindaco Lucio Greco ha disposto maggiori ed immediati controlli presso i parcheggi Arena e ospedale Sud. I residenti di via Europa e via Colombo, le cui abitazioni sono adiacenti ai parcheggi, hanno segnalato scorribande di giovani a bordo di auto o in sella a scooter e moto che di fatto trasformano in una pista da corsa le aree dei due parcheggi. La nostra redazione ha riportato quanto accaduto ieri nella struttura di Caposoprano. Il sindaco ha chiesto al comando di polizia municipale di monitorare le due zone.