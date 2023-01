Parcheggio Arena a pagamento ma c’è molto da fare: ancora degrado nella struttura

Gela. Da lunedì scorso la sosta all’interno del parcheggio Arena non è più gratuita. La struttura infatti rientra nell’affidamento della sosta a pagamento che il Comune ha affidato alla società Ecoparking.

Da questa settimana dunque chi volesse usufruire del parcheggio di via Colombo dovrà munirsi di regolare grattino acquistabile direttamente all’interno o sottoscrivere un abbonamento mensile con la tariffa di 20 euro dedicata alla zona B.

La settimana di test sul pagamento però non inizia nel migliore dei modi. Le condizioni in cui il comune ha lasciato la struttura alla ditta sono di elevato degrado.

Basta fare un giro all’interno del multipiano per rendersi conto dell’abbandono in cui versa l’intera struttura dallo scorso gennaio ormai lasciata alla mercè di vandali e di sporcaccioni di varia natura.

La terrazza superiore presenta già diversi rifiuti abbandonati lungo i muretti perimetrali ma è addentrandosi nei due piani inferiori che la situazione peggiora e di parecchio.

Le scale sono sommerse di rifiuti e sulle pareti ci sono tracce di escrementi mentre i piani coperti sono stati trasformati dagli sporcaccioni nella loro personale discarica. In tutti i piani sono visibili i resti delle cene fast food dei tanti ragazzi che la sera frequentano il parcheggio e che spesso si cimentano anche in evoluzioni pericolose con i loro motorini, più volte segnalate senza esito dai residenti che abitano accanto la struttura.

Danneggiate per l’ennesima volta anche le pompe dell’antincendio, mentre al piano meno due è stata vandalizzata parte dell’impianto di illuminazione.

Ma di piccoli danneggiamenti nel parcheggio ce ne sono anche altri, ad essere presi di mira oltre agli impianti anche gli ascensori a cui è stata divelta la protezione in metallo e che adesso sono tornati ad essere un pericolo.