Parco eolico offshore di Acciona sfrutterà punto di passaggio del porto, chiesta concessione

Di fatto, nel molo di levante è previsto il punto di congiunzione tra i cavi sottomarini e quelli di terra, che poi arriveranno interrati, per circa cinquanta chilometri, all’area di connessione con la rete nazionale di Terna, appunto a Chiaramonte Gulfi. Per l’allestimento del cantiere di costruzione della centrale eolica è stata individuata un’area logistica delle dimensioni di circa 14,9 ettari, nel porto di Augusta, a Punta Cugno, idonea in base al piano regolatore portuale. L’area portuale locale si conferma ancora una volta di forte interesse, anche strategico. Le condizioni strutturali del tutto deficitarie non consentono però di spingersi oltre e anche nel progetto di Acciona quella locale sarà solo un’area di transito. La fase di costruzione delle opere si concenterà ad Augusta, mentre in città da anni si discute di uno yard, rimasto solo nelle intenzioni.