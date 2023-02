“Parole Cascino non diano alibi a Greco”, Giannone: “Nuova Dc è all’opposizione”

Gela. “Il nostro aiuto alla città non mancherà mai ma continuiamo nel percorso di opposizione, nel centrodestra”. Il coordinatore provinciale della Nuova Dc Natino Giannone traccia confini politici netti, soprattutto dopo che i cuffariani hanno detto definitivamente addio al progetto del sindaco Lucio Greco. Un “concetto” ancora più marcato, nonostante il consigliere del partito, Vincenzo Cascino, nelle scorse ore abbia sostenuto la necessità di una mobilitazione per cercare di avere riscontri dal governo nazionale sulla crisi finanziaria del municipio, senza smentire la linea del sindaco Lucio Greco. “Spero che la posizione del nostro consigliere non venga fraintesa – dice inoltre Giannone – sono sicuro che Cascino stia scegliendo di sedere ancora tra i banchi della maggioranza solo perché non trova spazio in quelli di opposizione. La Nuova Dc non fa più parte del progetto del sindaco e non ci sono alchimie o doppi giochi. E’ meritevole quanto ha proposto Cascino, anche perché le parole del sindaco di Benevento Mastella le condividiamo. E’ stato uno dei precursori della Dc”.