Parte la fronda dem in provincia, documento a vertici del partito: “Basta potentati”

“Noi riteniamo corretta la strada, già in parte intrapresa nelle due più grandi città, di allargare alle forze civiche di centrosinistra. Per farlo, però, è necessario capire se il Partito Democratico ha ancora la voglia e la forza di rinnovarsi e di proporre quel cambiamento vero che a gran voce ha richiesto la segretaria nazionale”, è riportato nel documento. Per la fronda critica dei dem, l’esigenza di cambiare e di non dare spazio ai vecchi schemi è ancora più impellente davanti ad una situazione sociale ed economica del territorio sempre più difficile. “Il Partito Democratico della provincia di Caltanissetta vive ormai da anni un periodo storico di profonda crisi, non solo per le sconfitte elettorali, ma per quell’immobilismo che sta impedendo ai giovani, ai tanti militanti appassionati e alle realtà civiche che orbitano attorno a noi di crescere e rappresentare una forza di cambiamento nell’ultima provincia d’Italia. Gli ultimi dati ci rivelano una provincia in cui il 46,3% dei giovani sono NEET (non studiano, non lavorano e non frequentano un corso professionale), a cui si aggiungono altre statistiche sconfortanti: ultimi per tasso di occupazione, ma anche per indice di lettura e speranza di vita. Quella di Caltanissetta è la provincia con i livelli più bassi in Italia per patrimonio museale, per servizi dedicati ai bambini, per aree di benessere e verde urbano. Di fronte a questi numeri catastrofici il Partito Democratico ha il dovere di essere in prima linea, non rassegnarsi ad essere periferia d’Italia. Abbiamo la fortuna di avere ancora uomini, donne, giovani, associazioni che nonostante tutto sono qui a combattere per cambiare la propria terra. Il nostro compito è quello di supportare e proporre azioni concrete per cambiare la storia di una terra che appare segnata. Ancora una volta, invece, perdiamo tempo prezioso per discussioni interne che durano qualche giorno, per ripiombare subito dopo nell’immobilismo”, è riportato. Ora, la parola passa ai dirigenti chiamati a rispondere ad un appello sottoscritto anche da Daniele Territo (segretario del circolo Pd di Serradifalco), Martina Riggi (segretaria del circolo Pd di San Cataldo), Rosa Pilato (segretaria del circolo Pd di Riesi), Lillo Vaccaro (segretario del circolo Pd di Marianopoli), Alessio Bunetta (segretario dimissionario del Circolo Pd di Butera), Fabio Castellino (segretario del circolo Pd di Sommatino), Mario Di Gangi (segretario del Circolo Pd di Vallelunga), Salvatore Mazzarisi (segretario del circolo Pd di Resuttano), Totuccio Scannella (segretario del circolo Pd di Mussomeli), Carmela Alongi (consigliere comunale di Sutera), Vincenzo Scibetta (consigliere comunale di Riesi), Alice Chiantia (consigliere comunale di Riesi).