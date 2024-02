Parte oggi la petizione per diminuire il costo dell’acqua

Gela. “L’acqua è un bene comune e pubblico non assoggettabile a ragioni di mercato e finalità lucrative”, eppure in provincia di Caltanissette questo bene inestimabile costa più dell’oro. Nella provincia nissena il costo dell’acqua è più del doppio della media nazionale. A questo proposito il Forum siciliano dei movimenti per l’acquae i beni comuni Sicilia, Federconsumatori- ASP di Caltanissetta e il MOVI hanno avviato una petizione rivolta a tutti i cittadini della provincia di Caltanissetta.

“La petizione sarà presetata direttamente al presidente della regione, l’onorevole Renato Schifani per rendere esecutiva la sentenza del TARdi Palermo che sancisce che sono illegittime le delibere di giunta regionale con le quali vengono determinate le tariffazioni applicate da SICILIACQUE s.pa. a livello regionale. Queste tariffazioni penalizza i cittadini dei territori con carenti risorse idriche, come la provincia di Caltanissetta, e li costringe pagare 0,69 cent per ogni mc di acqua all’ingrosso”dichiara Giuseppe Firrone, riferimento del Forum siciliano dei movimenti per l’acquae i beni comuni Sicilia.

Dalla conferenza stampa a cui hanno partecipato i rappresentanti dei comitato di quartiere cittadini è emersa la necessità di fare rete affinchè si possano raccogliere il maggior numero possibile di firme nei 90 giorni disponibili.

“È fonfamentale l’informazione dei cittadini del notro territorio e dei comuni vicini. Dobbiamo essere uniti e batterci affinchè questo costo venga assolutamente abbassato.” ha aggiunto Salvatore Terlati, coordinatore cittadino dei comitati di quartiere.

Anche la chiesa si è detta favorevole all’iniziativa. I vescovi delle diocesi di Caltanissetta e Piazza Armerina hanno infatti dato la possibilità di utilizzare i locali delle parrocchie cittadine come punto d’incontro per la firma della petizione.