Partecipate, ancora affondo ai revisori: passa atto, “vogliono la liquidazione di Ghelas”

Gela. Tra il sindaco Di Stefano e le analisi condotte dai revisori dei conti dell’ente la distanza è sempre più netta. Il primo cittadino ha contestato il parere negativo che il collegio ha rilasciato sull’atto di ricognizione delle partecipate. “Noi lavoriamo in piena trasparenza – ha detto il sindaco – Ghelas la stiamo risanando e oggi c’è un piano industriale per il contratto. Ghelas non l’abbiamo costituita noi ma vogliamo salvaguardarla. L’Ato rifiuti è in liquidazione e non possiamo uscire, per legge. La Srr4 ha bilanci pubblicati e fa attività. Il Gal “Valli del Golfo” ci consente di seguire comparti importanti. Asmel è una piattaforma nazionale che potrà permetterci di condurre gare e concorsi. Se non si approva la ricognizione ci saranno sanzioni imposte dalla Corte dei Conti”. Il pentastellato Castellana è stato ancora più diretto. “I revisori vanno oltre la loro funzione – è intervenuto – hanno rilasciato un parere politico. Ci chiedono praticamente di mettere in liquidazione la Ghelas. Vengano in aula a dirlo ai lavoratori”. C’era una carenza di base sulla ricognizione, non effettuata negli ultimi due anni che hanno preceduto l’avvento della giunta attuale.