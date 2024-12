Basket, riportato in auge al PalaLivatino il Trofeo delle Province

Gela. Mentre le principali società sportive locali si godevano un meritato turno di riposo in seguito ad una prima metà di campionato per la maggior parte dei sodalizi positiva, c’è anche chi, questo weekend, è sceso in campo. Il PalaLivatino ha ospitato le prime fasi della diciannovesima edizione del Trofeo delle Province, riservato agli atleti nati nel 2011. Un evento riportato in auge dopo cinque anni di assenza che ha visto i giovani aspiranti cestisti confrontarsi fra di loro in quel parquet di cui sono follemente innamorati.

“Con gli amici del Gela Basket siamo riusciti ad organizzare questo bell’evento che coinvolge le province siciliane qui a Gela – afferma il consigliere regionale Francesco Cavallo – siamo orgogliosi di avere dei ragazzi gelesi nella rappresentativa provinciale”.

A rappresentare Gela e il Gela Basket è stato il giovanissimo Mattia Di Buono, mentre tra le fila dell’Ideal Gela è arrivata la convocazione per Alessandro Leto, Loris La Cognata, Flavio Ialazzo e Salvatore Nardo. I piccoli atleti locali hanno contribuito nella vittoria della propria provincia a discapito della formazione palermitana col punteggio di 52-43.