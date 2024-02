Parte la videosorveglianza, mercoledì l’inaugurazione: “Città sarà più sicura”

In una prima fase verrà attivata una rete di telecamere nelle principali aree della città, in corrispondenza con la dorsale della fibra ottica già attiva. Il progetto sarà completato in maniera ancor più capillare nelle settimane successive.

“Le nostre strade – conclude il sindaco – saranno più sicure, controllata da decine di sensori digitali, che aiuteranno le nostre forze dell’ordine. Una tecnologia in grado di contribuire in maniera decisiva alle indagini e alla prevenzione dei reati”.