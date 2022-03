Partito il furgone con gli aiuti per l’Ucraina raccolti in città, Greco: “Grazie a tutti”

Gela. E’ partito questa mattina alle 10 alla volta dell’Ucraina il furgoncino carico di tutte le medicine, gli alimenti e i beni di prima necessità raccolti questa settimana in città grazie alla generosità di tanti. L’iniziativa, organizzata in sinergia dal Comune, attraverso l’assessorato ai servizi sociali, Caritas della parrocchia San Domenico Savio, Fai antiracket e associazione “Tempio di Apollo”, in collaborazione con alcune farmacie locali, ha avuto come base operativa i locali di via Olanda 22. Qui sono stati raccolti dispositivi medici, kit di primo soccorso, detergenti per l’igiene personale, pannolini e alimenti, tra cui quelli specifici per neonati e bambini, che, in mattinata, sono stati caricati sul furgone. Quest’ultimo, al termine di un viaggio di 30 ore circa, arriverà al confine tra Polonia e Ucraina. A questo punto, la merce sarà trasferita su un furgoncino blindato, e fatta entrare in Ucraina per raggiungere le zone di guerra.