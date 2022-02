Passa il consolidato 2020, la maggioranza riesce ad approvare l’atto finanziario

Gela. I numeri non sono rassicuranti, ma comunque la maggioranza è riuscita a portare a casa il consolidato 2020. Undici i sì, due voti contrari e l’astensione dell’indipendente Rosario Trainito. L’atto finanziario era una priorità, per consentire di completare la procedura di assunzione di un nuovo dirigente, che verrà collocato nel settore ambiente. Non è stata necessaria l’immediata esecutività. L’approvazione è arrivata nell’arco di pochi minuti, a seguito del prelievo chiesto dal centrista Salvatore Incardona, che ha sostenuto il consolidato, portato in aula dall’assessore centrista Danilo Giordano. Questa volta, con una soglia di voto inferiore, i pro-Greco sono riusciti a mettere insieme i numeri sufficienti, con alcuni esponenti di opposizione che comunque sono rimasti in aula. Tra i voti favorevoli si annovera quello del capogruppo di “Liberamente” Vincenzo Casciana, che ha voluto motivare la scelta e che a sorpresa (viste le ultime evoluzioni che hanno portato il gruppo fuori dalla maggioranza) ha dato supporto all’atto finanziario.