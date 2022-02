Centro sportivo Scavone, attività bloccate dopo stop Comune: ricorso al Tar

La nullità è stata dichiarata sia per la concessione edilizia iniziale, risalente al 2008, che per la Scia del 2021, che consentì di realizzare nuovi interventi e tre campi polivalenti al posto di quello da calcio a cinque. Dagli accertamenti condotti in municipio, è emerso che le autorizzazioni sarebbero state vagliate sul presupposto di “una titolarità esclusiva” della parrocchia Santa Lucia, su assegnazione dello Iacp. Il dirigente invece ha concluso sostenendo che l’area risulta di proprietà del Comune e non dello Iacp. L’Istituto autonomo case popolari di conseguenza non avrebbe mai potuto assegnarla alla parrocchia, per realizzare la struttura e il campo da calcio a cinque, che a seguito della Scia dello scorso anno sono stati sostituiti dai campi polivalenti, con il centro per il padel. E’ stato precisato che quei provvedimenti sono stati valutati a seguito di “un’erronea rappresentazione della realtà”. A seguito del ricorso al Tar, il Comune si costituirà in giudizio, per resistere, come ha stabilito la giunta.