Passaporti, prenotazioni online nei commissiariati di Gela e Niscemi

Gela. Nel portale Agenda Passaporti (sito www.passaportionline.poliziadistato.it) per far fronte alle richieste dell’utenza si può procedere con le prenotazione per i prossimi sei mesi. Il front-office è assicurato agli sportelli da agenti della Polizia di Stato, collaborato da personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, ed il tempo medio di rilascio del passaporto è al massimo di quindici giorni, in linea con le direttive dipartimentali e ministeriali.

L’Ufficio Passaporti della Questura di Caltanissetta, dei Commissariati di Gela e Niscemi nel 2023 ha stampato 6.547 titoli di viaggio, di fatto un terzo in più rispetto ai documenti consegnati l’anno precedente 4.513.

Attualmente sono in giacenza 364 passaporti pronti per essere consegnati ai titolari che non sono venuti a ritirarli che potranno farlo negli orari di apertura al pubblico.

Inoltre, l’Ufficio incardinato nella Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, diretta dal Dr. Michele Emma, è in grado di valutare, caso per caso, ulteriori urgenze per giustificati motivi di lavoro, salute, studio e turismo e soddisfare l’utenza provvedendo a rilasciare il passaporto in tempo utile.