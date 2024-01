Sabalenka si conferma campionessa degli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka vince gli Australian Open femminili 2024. La 25enne di Minsk, numero 2 del mondo e del tabellone, bissa il successo di un anno fa e in finale ha la meglio sulla cinese Qinwen Zheng, 12esima testa di serie, per 6-3 6-2 in un’ora e 16 minuti di gioco.La Sabalenka, al 14esimo titolo della carriera, il secondo in un torneo dello Slam, eguaglia così la connazionale Vika Azarenka, l’ultima tennista capace di vincere per due anni di fila (2012 e 2013) sul cemento australiano.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).