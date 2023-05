Patto di collaborazione tra amministrazione, Labsus e Cesvop: si punta a finanziamento

Gela. Passi in avanti per dotare il Comune di un regolamento propedeutico al Patto di Collaborazione tra amministrazione e cittadini attraverso Labsus e Cesvop. Questa mattina nella stanza del Sindaco sono intervenuti Paquale Bonasora, presidente di Labsus, Marcella Silvestre, coordinatrice dell’ufficio progettazione del Cesvop, Eliana Orlando, coordinatrice Territoriale del Cesvop, Salvo Vitale, capo Scout, Concetta Calabrese, componente del direttivo del Cesvop e Michele Curto, presidente del gruppo Geloi. Il progetto di amministrazione condivisa, sperimentato in altri 39 comuni d’Italia, consente di sfruttare un finanziamento di 10 milioni di euro sull’innovazione sociale, ed in particolare su politiche abitative e turismo sociale. “Il primo passo è quello di adottare un regolamento e promuovere un patto di collaborazione – ha spiegato Bonasera di Labsus – anche il volontariato deve fare un passo in avanti. Si collabora con gli enti locali per istituire l’ufficio per i beni comuni. I cittadini contribuiscono così a rendere propri gli spazi e proporre iniziative. Ci sarà il supporto del Cesvop e del Centro Servizi per attuare i percorsi collaborativi”.