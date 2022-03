“Patto per il Sud”, affidati i lavori di riqualificazione di via Cairoli

Gela. Dopo quelli di via Venezia, sono stati aggiudicati anche i lavori di riqualificazione urbana di via Cairoli, anche questi da realizzare con i fondi del “Patto per il Sud” per un importo di circa 603 mila euro La ditta aggiudicataria è la “Edile V.N.A.” di Raffadali, che si è imposta con un ribasso del 29,8%. Il rup del progetto è l’ingegnere Roberto Capizzello. L’avviso pubblico per la manifestazione di interesse era stato pubblicato sul sito del Comune dal 24 novembre al 9 dicembre 2021, ora si è svolta la procedura negoziata.