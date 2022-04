Paura per anziani in via Niscemi, soccorsi e traffico bloccato: erano allettati ma vivi

Gela. Alla fine, si è rivelato un falso allarme, che però ha permesso alle forze dell’ordine e ai soccorritori di accertare la presenza di due anziani, allettati, che vivono in condizioni di estrema difficoltà, in un’abitazione di via Niscemi. Inizialmente, si era pensato al peggio, visto che i due non rispondevano ai vicini, che avevano notato infiltrazioni di acqua piovana nel loro immobile.