Parte commissione Sic-Zps, un protocollo condiviso per i progetti nelle aree vincolate

L’amministrazione comunale e il dirigente Tuccio, come già fatto per il rilascio del parere del progetto di Eni “Argo-Cassiopea”, vogliono definire delle linee comuni, per una piena collaborazione con la stessa Riserva, nelle materie per le quali si prevedono pareri rilasciati da entrambi gli enti. Nessuna intenzione di entrare in conflitto istituzionale, ma anzi l’obiettivo di un protocollo condiviso, tracciato dal dirigente Tuccio, che ha anche presentato alla commissione una sua proposta di gestione dei procedimenti, per mettere insieme tutela ambientale e garanzia degli investimenti (che abbiano tutte le condizioni per essere autorizzati). La commissione tornerà a riunirsi già la prossima settimana e non si esclude un tavolo anche con il direttore della Riserva Biviere, Emilio Giudice.