Paura per boato in via Libertà a Palermo, indaga la polizia

PALERMO (ITALPRESS) – Paura a Palermo nella notte in via Libertà, dove intorno a mezzanotte diversi passanti e i residenti hanno sentito un forte boato. Subito intervenuta con ampio spiegamento di forze, la Polizia ha immediatamente transennato la zona interessata dall’esplosione, vale a dire dinnanzi al bar Al Viale. Come riferiscono alcuni testimoni, il forte botto è stato sentito nitidamente arrivare dalla parallela di via Libertà all’altezza dell’angolo con via Quintino Sella. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una bomba carta. Diversi i danneggiamenti: un’aiuola è stata divelta, diversi cassonetti rovesciati e alcune macchine sono state coinvolte in modo lieve. In nottata ancora i rilievi da parte della scientifica. Potranno essere utili a far luce sull’accaduto alcune telecamere di videosorveglianza del circondario.(ITALPRESS).