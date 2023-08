Pd ad Arancio, direzione regionale verso nomina: sarà commissario

Gela. Il Pd locale sotto la guida dell’esperienza. La direzione regionale in giornata dovrebbe ratificare la nomina dell’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio. Sarà lui il commissario che porterà avanti il gruppo locale in una delle fasi più difficili di sempre e dopo lo scossone delle dimissioni del segretario uscente Guido Siragusa. L’ormai ex segretario ha lanciato strali pesanti verso lo zoccolo duro del partito, chiamando in causa le “correnti” e le strategie del componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina e dell’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, ritenuti troppo interessati solo al loro ruolo nel partito. Sulla designazione di Arancio c’è piena sintonia, con il favore del segretario regionale Anthony Barbagallo e di quello provinciale Renzo Bufalino. “Uomo di partito”, così viene definito dai vertici dem.