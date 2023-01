Pd, confronto interno tra Di Cristina e Siragusa: verifiche prima dell’assemblea provinciale

Gela. In settimana, con l’assemblea provinciale dem fissata per il 15 gennaio, dovrebbe iniziare a delinearsi il volto di un Pd che, almeno in città, è già proiettato al dopo Greco, con o senza sfiducia. Il mancato raggiungimento del seggio alle regionali dello scorso settembre, per molti democratici è stato il punto forse di non ritorno e anche il segretario provinciale Peppe Di Cristina non si è tirato indietro nell’ammettere che qualcosa non ha funzionato come era invece stato ipotizzato. I dem sono usciti con un numero maggiore di voti ma senza il seggio. Il segretario provinciale, già a settembre, annunciò le dimissioni. Saranno confermate anche all’assemblea provinciale. Spetterà ai democratici decidere se ripartire con una guida diversa oppure se rinnovargli la fiducia. Di Cristina comunque si è sempre detto “a disposizione del partito”. In città, i dem per ora non stanno seguendo la scia di “Unità progressista”, il gruppo che ricomprende i grillini del Movimento cinquestelle e l’area civica. Anzi, le frizioni non mancano. Sembra invece che il partito locale sia anzitutto impegnato a definire propri ingranaggi interni. Il dialogo tra lo stesso Di Cristina e il segretario Guido Siragusa è ripreso con più convinzione, dopo un periodo di “freddezza”. Anche il laboratorio politico avviato dall’ex parlamentare Ars Miguel Donegani viene osservato con molta attenzione: non manca infatti un certo ascendente di partito. Domani, Di Cristina e Siragusa dovrebbero vedersi, per un confronto decisamente informale.