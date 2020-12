Pecoraro Scanio “Anticipare al 2040 stop ai fossili”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, ha incontrato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Programmazione economica e investimenti), Mario Turco, rilanciando l’appello #climateFirst per investire le risorse del Next Generation della UE su transizione energetica e bioeconomia circolare e guidare il G20 verso la priorità dell’emergenza clima.Pecoraro Scanio, già ministro dell’Ambiente ha dichiarato: “Apprezzo l’impegno del sottosegretario Turco perchè ci sia un monitoraggio degli investimenti, in particolare ora che i fondi del Next Generation dovremmo essere indirizzati verso Green Deal e digitalizzazione. Occorre davvero puntare su emergenza climatica. #climateFirst vuol dire valutare di anticipare dal 2050 al 2040 lo stop ai fossili, capire che abbiamo poco tempo per evitare l’estinzione dell’homo sapiens”.(ITALPRESS).