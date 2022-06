Pef e contratto Ghelas, rilasciati i pareri dei revisori: pro-Greco alla prova d’aula

Gela. Il piano economico finanziario sui costi del servizio rifiuti, il provvedimento Tari e il nuovo contratto Ghelas, sono i punti nevralgici che la maggioranza del sindaco Lucio Greco, la prossima settimana dovrà affrontare. Nelle scorse ore, infatti, sono stati rilasciati i pareri dei revisori dei conti sia sul Pef che sul nuovo contratto Ghelas, che per la prima volta avrà durata triennale. Pareri che diventano ancora più importanti rispetto al voto che verrà espresso in aula. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ha convocato il consiglio, in seduta ordinaria, per mercoledì prossimo. I tre punti verranno integrati all’ordine del giorno. I pareri dei revisori verranno valutati proprio nei giorni precedenti alla riunione dell’assise civica, già fissata. La maggioranza pare non avere alcun tipo di tentennamento sul Pef. In settimana, c’è stato un incontro con il dirigente del settore ambiente Fabio Filippino, che ha fatto venire meno anche gli ultimi dubbi. Sulle tariffe Tari non ci saranno variazioni rispetto a quanto già definito dagli uffici. Chiaramente, i pro-Greco dovranno dimostrare di avere i numeri anche per il contratto Ghelas. Nell’ultimo periodo, il manager Francesco Trainito e il sindaco Lucio Greco, insieme ai tecnici, hanno accelerato per superare la proroga e dotare la municipalizzata di un contratto a lungo termine, che consenta una vera programmazione. L’intesa è stata raggiunta, ora accompagnata dal parere dei revisori, che però pare pongano alcune osservazioni proprio sulla copertura rispetto alla durata triennale del contratto. Aspetto che probabilmente verrà affrontato anche in consiglio. Il contratto mette le basi per la prosecuzione del rapporto tra il sindaco Lucio Greco e il manager Trainito, che non aveva dato certezze sulla volontà di proseguire, soprattutto a causa di ritardi dei settori nella definizione delle schede per il fabbisogno. Più in generale, l’ingegnere Trainito ha spesso sollevato più di un’obiezione rispetto all’operato della burocrazia comunale, con il dubbio che qualcuno volesse remare contro.