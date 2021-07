Pef e Tari, Farruggia contro pro-Greco: “Stavano facendo saltare aiuti agli esercenti”

Gela. “Una maggioranza che si compatta su atti come l’ampliamento del compostaggio di Brucazzi, con più rifiuti da lavorare e danneggiando gli imprenditori, ma rischia di non far passare atti importanti per la città, come le esenzioni Tari per gli esercenti colpiti dalle restrizioni”. Il consigliere grillino Virginia Farruggia, ieri sera, ha fatto parte del drappello di opposizione, che pur dicendo no agli atti presentati dall’amministrazione, ha comunque mantenuto il numero legale, che altrimenti sarebbe stato in bilico. I pro-Greco, seppur con numeri non certo “bulgari”, sono riusciti ad arrivare all’approvazione dei pef 2020 e 2021 e della Tari sui rifiuti. Con il contagio Covid in atto, c’era la possibilità per i consiglieri di seguire anche in remoto la seduta, partecipando con il video-collegamento. Per Farruggia, presente invece in aula insieme ad altri esponenti di opposizione (Salvatore Scerra e Sandra Bennici), per molti pezzi della maggioranza si sarebbe trattato di un escamotage.