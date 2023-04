Pef in commissione, parere forse in aula: ai consiglieri anche la maxi variazione Pnrr

Gela. L’attenzione istituzionale è ormai rivolta quasi esclusivamente all’esito del dibattito sulla mozione di sfiducia al sindaco Lucio Greco. In serata, è previsto il tavolo convocato dal primo cittadino con tutte le forze politiche che risponderanno all’appello. Domani, invece, l’aula consiliare dovrà affrontare un capitolo tra i più delicati, quello del Piano economico finanziario del nuovo servizio rifiuti, quasi una prova generale degli equilibri interni all’assise civica. Il Pef nella sua interezza è arrivato anche in commissione bilancio. I tempi per un’analisi dettagliata sono assai stretti e i consiglieri della commissione, presieduta dal meloniano Pierpaolo Grisanti, potrebbero rilasciare il parere sull’atto direttamente in aula, domani sera. Non sembra esserci lo spazio per emetterlo prima della seduta. Nonostante il destino amministrativo del sindaco e della sua giunta si muova ormai sul filo dell’incertezza e tutto dipenderà dalla seduta di martedì prossimo con all’ordine del giorno la sfiducia, in commissione sono anche pervenute le carte della variazione di bilancio per il Pnrr.