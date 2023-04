Nel tir venti chili tra cocaina e marijuana, condanna per un autotrasportatore

Gela. La sua posizione è stata decisa dal gup del tribunale di Messina. Per l’autotrasportatore gelese Fabrizio Iapichello è stata disposta la condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione. Lo scorso anno, nell’area degli imbarchi del porto peloritano, venne fermato per controlli nel tir che conduceva. Vennero trovati due borsoni con all’interno circa venti chili di sostanze stupefacenti, tra cocaina e marijuana. Era in viaggio per il trasporto di frutta e verdura. I finanzieri, con l’unità cinofila, individuarono i borsoni con la droga. Venne arrestato e trasferito nel carcere di Gazzi.