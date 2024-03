Pensabene inizia male, ko 1-0 nel finale per il Gela a Mazzarrone

Nella ripresa le due squadre sembrano accontentarsi del pari ma a cinque dalla fine Kebbeh trova il gol partita ed i tre punti che consentono al Mazzarrone di tornare al successo mentre il Gela allunga la striscia negativa senza vittorie da dieci partite. Ora la sosta di due settimane per dare spazio al trofeo delle Regioni. Si torna in campo il 6 e 7 aprile con il Gela in casa contro la Leonzio. E la zona play out è distante solo cinque punti.