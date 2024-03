Da Roma ad Enna, i runner dell’Atletica Gela piazzano altre buone prestazioni

Gela. “Una domenica bestiale” quella dei runner dell’Atletica Gela che hanno partecipato a più competizioni, in Sicilia e non solo. Partiamo dalla regina delle manifestazioni di atletica, la maratona alla quale oggi a Roma, insieme a quarantamila partecipanti, si sono presentati otto atleti gelesi che hanno vissuto emozioni uniche, miste a fatica. Grandissima prestazione per Salvo Tilaro che alla seconda esperienza su questa distanza percorre i 42,195 km con il tempo di tre ore e diciotto minuti. Per poi passare all’inossidabile Ilva Cicarelli che ha provato per la prima volta a correre su questa distanza e ha chiuso tredicesima nella categoria SF 60. Niente male per un over sessanta. Inoltre, la coppia Rino e Tiziana Infuso, inseparabili coniugi della corsa che dopo New York del novembre scorso si sono regalati altre emozioni all’ombra del Colosseo. Infine, ma non per ultimi, la tenacia e la testardaggine di Luigi Morselli, Emanuele Maganuco, Francesco Cagnes e Francesco Tilaro, che nonostante tutto hanno potuto dire di aver concluso la maratona nella città più bella del mondo. Gli atleti locali hanno anche avuto la soddisfazione di attirare l’attenzione dei Tg nazionali con i loro manifesti che inneggiavano a Gela e a cosa è la corsa per un runner.